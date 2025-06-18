Израильские военные отняли у семьи Макаревича* внедорожник

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В семье музыканта Андрея Макаревича*, покинувшего Россию после начала конфликта с соседним государством, случилась большая потеря – правда, не человеческая, а материальная. Израильские военные, как пишут на просторах интернет-пространства, изъяли у его жены пикап Mitsubishi. Машину, судя по всему, определили на "военную службу" в рамках мобилизации техники для нужд ЦАХАЛ.
В дом беглеца из России нагрянули представители израильских вооруженных сил и отправили любимый пикап семейства служить в армию. Имущество звездной пары понадобилось для фронта.
Супруга предателя родины Эйнат Кляйн попыталась отшутиться, заявив, что пока "призвали только машину".
Сам певец, по данным СМИ, сейчас находится в европейских странах и продолжает радовать публику. Напомним, после отъезда из России он постоянно выступает с резкой критикой в адрес российских властей и простых жителей нашей страны.
Любопытно, что совсем недавно звезду наградили за некие заслуги перед человечеством.
Ситуация может обостриться еще сильней в ближайшее время