Израильские военные отняли у семьи Макаревича* внедорожник

В звездное гнездышко нагрянули представители ЦАХАЛ

В семье музыканта Андрея Макаревича*, покинувшего Россию после начала конфликта с соседним государством, случилась большая потеря – правда, не человеческая, а материальная. Израильские военные, как пишут на просторах интернет-пространства, изъяли у его жены пикап Mitsubishi. Машину, судя по всему, определили на "военную службу" в рамках мобилизации техники для нужд ЦАХАЛ.

В дом беглеца из России нагрянули представители израильских вооруженных сил и отправили любимый пикап семейства служить в армию. Имущество звездной пары понадобилось для фронта.

Супруга предателя родины Эйнат Кляйн попыталась отшутиться, заявив, что пока "призвали только машину".

Сам певец, по данным СМИ, сейчас находится в европейских странах и продолжает радовать публику. Напомним, после отъезда из России он постоянно выступает с резкой критикой в адрес российских властей и простых жителей нашей страны.

Любопытно, что совсем недавно звезду наградили за некие заслуги перед человечеством.

*признан в РФ иностранным агентом