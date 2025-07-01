Эксперт по фарфору оценила стоимость посуды от Макаревича* с его рисунками

Артист пытается заработать разными способами

Фарфоровая посуда с авторскими рисунками предавшего родную страну Андрея Макаревича* до сих пор предлагается в продаже, несмотря на то, что коллекция была выпущена более 15 лет назад. Например, набор для чая из шести предметов обойдется щедрому коллекционеру в 78 тысяч рублей.

Эта лимитированная серия была изготовлена Императорским фарфоровым заводом. На изделиях изображены коты-музыканты. Есть много и другой посуды, при этом каждая тарелка с подписью беглеца стоит от 3 тысяч рублей. Однако спрос на необычный товар оказался весьма умеренным.

Эксперт в этой сфере Жанна Полански отметила, что такая цена вполне соответствует рыночной реальности. По ее словам, ограниченные коллекции нередко стоят даже дороже, особенно если они созданы в сотрудничестве с известными фигурами. Она добавила, что для международного рынка это абсолютно типичная стоимость. Но, как бы там ни было, распродать свои тарелки певцу пока не удалось, что стало его очередным фиаско .

К слову, ранее появилась информация о призыве жены артиста в зону боевых действий.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации