В перечне много громких имен

В конце июля в Юрмале запланирован фестиваль "Рандеву", который традиционно организует одиозная исполнительница Лайма Вайкуле. Часть вырученных средств от этого события собираются направить на поддержку незалежных вояк. Журналисты выяснили, кто из российских знаменитостей не только собирается приехать на этот "шабаш", но и ранее участвовал в сборе денег для противников РФ.

По данным СМИ, в числе гостей и участников мероприятия – Семен Слепаков* и Максим Галкин*, а также бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Каждый год в летний период звезда проводит отпуск в Прибалтике. Ожидается, что пожилая знаменитость не будет выступать на сцене, а поддержит мужа в зрительном зале.

Кроме того, на фестивале выступят Андрей Макаревич* и группа "Би-2" во главе с солистом Егором Бортником*. Ранее Лева* в разговоре с российскими пранкерами делился, что если бы располагал крупной суммой, то приобрел бы для всушников партию вооружений, а сейчас помогает, чем может.

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова*, как стало известно из общения с теми же пранкерами, собрала для поддержки ВСУ около 7 миллионов долларов. Евгений Чичваркин* заявлял, что перевел на нужды противников РФ 2,5 миллиона долларов.

В благотворительных концертах в пользу соседнего государства участвовала и Чулпан Хаматова. А Монеточка* рассказывала, что ей совместно с Noize MC* на европейских гастролях удалось собрать около 340 тысяч евро, и эти деньги также были переданы в поддержку ВСУ.

Помимо них, о перечислении средств украинской стороне заявляли Анатолий Белый*, телеведущая Татьяна Лазарева* и Максим Покровский*.

*признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации