Ермак: Украина реализует стратегию по нейтрализации России

В Офисе президента Украины заявили о "нейтрализации" России
Фото: unsplash.com
В Киеве не оставляют попыток уговорить Запад принять их в Североатлантический альянс

Несмотря на то, что Украину до сих пор не приняли в состав НАТО, страна реализует стратегию Альянса в отношении России. На это указал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своей статье для The Hill.

По его словам, Москва использует риторику о недопустимости вступления Киева в состав объединения как прикрытие для своих реальных амбиций – "уничтожить Украину как государство и нацию и восстановить Российскую империю в новой форме". Поэтому, настаивает он, в НАТО должны признать неотвратимость евроатлантического пути Украины "как самоочевидную истину", которая не требует постоянного повторения в рамках саммитов.

"Даже не являясь членом НАТО и не привлекая к этому войска НАТО, Украина уже давно самостоятельно реализует Стратегическую концепцию НАТО по нейтрализации России как "наиболее существенной и прямой угрозы" безопасности союзников", – заявил Ермак.

Политик напомнил, что на минувшей встрече в Гааге западные страны утвердили необходимость постоянной поддержки Украины в военном плане. Это, уверен он, говорит о первых шагах на пути признания страны в качестве "неотъемлемой части евроатлантической безопасности".

Ранее стало известно, что МИД Украины вызвал представителя США на фоне приостановки военных поставок.

Источник: The Hill
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