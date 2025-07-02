Киев в ужасе от того, как развиваются события

На фоне приостановки военной помощи со стороны вашингтонской администрации главное внешнеполитическое ведомство Незалежной вызвало на ковер временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

В заявлении украинцев указано, что главной темой беседы стала дальнейшая поддержка Вашингтоном и вопросы оборонного взаимодействия. Киев подчеркнул особую значимость продолжения ранее согласованных поставок оружия, без которых украинская сторона считает невозможным эффективное сопротивление.

Ранее в прессе появилась информация о том, что американцы временно прекратили поставки боеприпасов и вооружений всушникам в связи с истощением собственных запасов. Информацию подтвердила представитель Белого дома Анна Келли. Она пояснила, что приостановка связана с необходимостью в первую очередь учитывать интересы самой Америки.

Между тем, официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что снижение объемов военной поддержки Украине приближает завершение спецоперации по демилитаризации киевского режима.

Также украинские дипломаты сообщили, что консультации с США по вопросам поставок продолжаются на разных уровнях, и контакты между странами будут поддерживаться.

К слову, ранее в США заговорили о новых целях армии России.