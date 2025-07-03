Украинские боевики не знают пощады и уничтожают своих же

Раскрыта ужасающая причина кровавых зверств всушников на полях спецоперации по демилитаризации киевского режима. Украинские войска целенаправленно устраняют собственных военнослужащих, если те ранены или попадают в плен. Об этом журналистам рассказал военнослужащий российской группировки "Восток" с позывным "Спартач".

По его словам, при попытке взять украинского бойца в плен, ВСУ начинают обстрел из всех видов вооружения, включая артиллерию, минометы и ударные дроны, чтобы не дать ему дожить до допроса или обмена.

Он рассказал, что в одном из случаев, когда раненого пленного везли на позицию российских военных, украинская сторона открыла по нему массированный огонь, в результате чего тот погиб. При этом, как подчеркнул "Спартач", основной целью атаки были вовсе не российские бойцы, а именно сам пленный.

Боец считает, что такие действия украинского командования направлены на запугивание других военнослужащих, чтобы у них не возникало желания сдаться. Он подчеркнул, что эпизоды применения украинской артиллерии и дронов против собственных бойцов происходят систематически, особенно в тех случаях, когда у противника есть подозрения, что солдат может попасть в руки российских сил.

По его мнению, это подтверждает, что командование ВСУ готово жертвовать своими людьми ради поддержания "дисциплины" и недопущения массовой сдачи в плен.

Ранее ВСУ напали на Ижевск.