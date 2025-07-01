Всушники продолжают терроризировать мирные города

В Ижевске утром 1 июля произошла трагедия: на город напали незалежные боевики. Украинская "боевая птичка" атаковала одно из предприятий города.

В результате удара дроном есть погибшие и тяжелораненые. Руководитель Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что пострадавшим оперативно оказывается медицинская помощь, а с их родственниками и очевидцами трагедии работают психологи.

По предварительным данным, атака произошла около девяти часов утра. Примерно в это время в городской воздушной гавани были временно введены ограничения на прием и вылет самолетов.

Известно, что на предприятии вспыхнул пожар, к месту прибыли экстренные службы, которые продолжают тушить очаги возгорания.

Украинские боевики не прекращают устраивать террор на российской территории, нанося удары вглубь страны и по гражданской инфраструктуре. Этот акт агрессии стал очередным подтверждением их преступных методов ведения боевых действий.

Власти пострадавшего региона открыли горячие линии для информирования населения. Все массовые мероприятия в Ижевске, запланированные на 1 и 2 июля, отменены.

Ранее в Соединенных Штатах Америки раскрыли хитрый ход украинских военных на границе страны.