Дрон ВСУ атаковал предприятие в Ижевске, есть погибшие и раненые

Погибшие и тяжелораненые: боевики ВСУ напали на Ижевск
Кадр: соцсети
Всушники продолжают терроризировать мирные города

В Ижевске утром 1 июля произошла трагедия: на город напали незалежные боевики. Украинская "боевая птичка" атаковала одно из предприятий города.

В результате удара дроном есть погибшие и тяжелораненые. Руководитель Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что пострадавшим оперативно оказывается медицинская помощь, а с их родственниками и очевидцами трагедии работают психологи.

По предварительным данным, атака произошла около девяти часов утра. Примерно в это время в городской воздушной гавани были временно введены ограничения на прием и вылет самолетов.

Известно, что на предприятии вспыхнул пожар, к месту прибыли экстренные службы, которые продолжают тушить очаги возгорания.

Украинские боевики не прекращают устраивать террор на российской территории, нанося удары вглубь страны и по гражданской инфраструктуре. Этот акт агрессии стал очередным подтверждением их преступных методов ведения боевых действий.

Власти пострадавшего региона открыли горячие линии для информирования населения. Все массовые мероприятия в Ижевске, запланированные на 1 и 2 июля, отменены.

Ранее в Соединенных Штатах Америки раскрыли хитрый ход украинских военных на границе страны.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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