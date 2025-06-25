Украинский блогер предложила отдать России Харьков и Одессу

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Намерение украинских властей "отменить" все русское на Украине вызывает возмущение общественности. Так, украинский блогер Анна Алхим в ответ на инициативу отметила, что половина людей в стране разговаривает исключительно на русском, а значит руководству придется и их поставить под "отмену".
Вместе с этим она заявила, что если на Украине хотят принять подобные меры, то следом нужно будет также отдать Харьков и Одессу, поскольку по сути эти города имеют довольно общий с Россией культурный код.
Алхим выразила мнение, что в текущих условиях не стоит карать людей за использование русского языка, поскольку мир стоит на пороге третьей мировой войны, на в самой Украине царит хаос.
"Отмените людей, говорящих на русском. Отмените пол-Украины, которые говорят на русском. Это ж нелюди по вашим словам", – возмутилась блогер.
Ранее представители украинской власти предложили решить языковой вопрос "по-тихому", не привлекая к нему шума и пиара в СМИ. Сделать это хотят в рамках укранизации страны.
До этого стало известно, что ВС РФ нанесли удар по Одессе уникальными дронами.
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