Эксперт Хеннингсен указал на неразбериху в шагах Вашингтона по Украине

"Псы войны": шаги США по Украине вызвали недоумение на Западе
Картинка: сгенерировано ИИ
Власти ведут странную игру

Известный западный аналитик Патрик Хеннингсен выразил недоумение по поводу позиции американских властей по украинскому конфликту. Он отметил, что на Западе все чаще задаются вопросом о том, кто же реально управляет американской политикой в этой сфере.

Аналитик посетовал, что в вашингтонской администрации царит хаос и непоследовательность, что создает атмосферу неопределенности. Он напомнил о скандальном визите сенаторов Линдси Грэма* и Ричарда Блументала в столицу Незалежной, который на фоне их громких заявлений о поддержке Киева только добавил путаницы.

Эксперт также напомнил, что известный русофоб Майк Помпео выступил на форуме в Одессе. Это, по его мнению, создает впечатление, что на Украину съехались все "псы войны", чтобы подогреть конфликт и сделать ситуацию еще более нестабильной.

Он считает, что вся эта активность напоминает плохо сыгранный спектакль, задача которого отвлечь внимание и запутать общественное мнение. По мнению аналитика, это только усугубляет ситуацию.

В заключение Хеннингсен подчеркнул, что политика США на украинском направлении больше похожа на хаотичный набор действий без единой цели. По его словам, в нынешней ситуации никто толком не понимает, чего же на самом деле добиваются в Вашингтоне. 

К слову, ранее стало известно, что произошло с главой киевского режима Владимиром Зеленским после удара по аэродромам России.

 *внесен список террористов и экстремистов в России

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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