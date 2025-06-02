Странный жест Мединского на переговорах с Украиной попал на видео

Не исключено, что он предназначался Умерову

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле завершился спустя час беседы. Общение происходило в закрытом режиме, но некоторые детали все же попали в распоряжение журналистов. В частности многие обратили внимание на странный жест Владимира Мединского, который он сделал перед началом заседания.

На кадрах, опубликованных в Сети, глава российской переговорной группы смотрит в сторону украинской делегации и несколько раз бьет кулаком об ладонь – жест, символизирующий расправу.

"Понятно и без переводчика", – пишут под видео.

"Это вам Дмитрий Анатольевич просил передать", – шутят люди в комментариях.

Источники говорят, что до официально встречи делегаций в Стамбуле Мединский и Умеров провели двустороннюю беседу, которая продлилась 2,5 часа. Не исключено, что жест был предназначен украинскому делегату.

Ранее сообщалось, что американцы просили заменить Мединского в российской делегации на более мягкого переговорщика. По их словам, линия, которая придерживается чиновник, слишком жесткая и не будет способствовать достижению успеха мирных переговоров. Однако российский президент делать это отказался.