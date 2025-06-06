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Трам попал в тяжелую ситуацию из-за атак ВСУ на аэродромы - L'AntiDiplomatico

Что случилось в Белом доме из-за атак Украины на аэродромы России
Фото: www.unsplash.com
Киев подставил американских спонсоров

Американские СМИ рассказали о том, что атаки украинских дронов на российские аэродромы обернулись серьезными проблемами для американского лидера Дональда Трампа и его администрации.

По информации политического обозревателя Клары Стателло, масштабные удары киевского режима по русским землям оказались крайне неприятным обстоятельством для Белого дома и поставили под угрозу урегулирование конфликтной ситуации в рамках переговоров.

Массированное нападение на российские воздушные гавани с применением дронов произошло в критический момент. Журналистка также отметила, что сообщения о якобы заблаговременном уведомлении Вашингтона украинскими властями о готовящейся операции лишь усилили напряжение и могли сорвать процесс налаживания диалога между Россией и США.

Напомним, в первый летний день "боевые птички" всушников напали на аэродромы в пяти регионах страны. К серьезным последствиям украинская атака не привела. Ряд участников диверсии удалось задержать, а ответственность за произошедшее публично взял на себя Владимир Зеленский.

К слову, ранее шаги США по Украине вызвали недоумение на Западе.

Ольга ФЕДОРОВА |
Источник: L'AntiDiplomatico ✓ Надежный источник
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