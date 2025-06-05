Стране предсказали полный развал

После завершения СВО, вероятнее всего, Украина будет разделена на несколько частей. Политтехнолог Михаил Павлив полагает, что некоторые территории отойдут Польше, другие – России, а оставшиеся другим соседним странам. По сути это будет означать распад украинской государственности.

Эксперт полагает, что весь раздел может быть окончательно оформлен в течение 5-10 лет. Соседи один за другим начнут присоединять к себе украинские территории. Что-то войдет в состав Евросоюза. На сколько именно частей распадется страна до конца предположить сложно.

"Будет ли разделена Украина на три части или четыре, появится ли здесь Румыния, классические страны, которые называются хищниками территорий? Либо это будет две территории, где одна войдет в состав России, другая окажется вместе с Польшей, например в Евросоюзе. Декомпозиция Украины почти гарантирована", – заявил Павлив.

По словам политолога, в будущем украинская экономика, основанная на заимствованиях, окажется совершенно недееспособной. В итоге, основываясь на анализе, можно прийти к выводу, что другого сценария у Украины нет – только распад. Ведь когда-то Киеву придется выплачивать все, что было передано в рамках конфликта с Москвой.

Ранее экс-советник главы ДНР Казаков предупредил о "страшных" провокациях Украины в России.