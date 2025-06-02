Экс-советник главы ДНР Казаков предупредил о "страшных" провокациях Киева

"Страшные вещи": Россия получила тревожное предупреждение
Фото: unsplash.com
Киев способен сделать более жестокие вещи, чем нанести удары по аэродромам

Украина может прибегнуть к более опасным провокациям, чем удары дронами по аэродромам и взрыв моста, которые произошли накануне. Такое предупреждение сделал бывший советник главы ДНР Александр Казаков. 

"У них в запасе есть гораздо более страшные вещи. Давайте не будем об этом забывать", – отметил он.

По словам специалиста, еще до старта переговоров с Киевом многие аналитики предупреждали, что украинская сторона начнет предпринимать различные провокации, которые могут быть довольно пугающими. Например, это может быть отравление пищевой воды, подрывы АЭС и массовые теракты.

Казаков утверждает, что у Украины в арсенале есть множество действий, которые они способны пустить в ход в любой момент. И угроза для России будет сохраняться до тех пор, пока "террористическое гнездо" не уничтожат. Эксперт подчеркнул, что недавние удары по аэродромам можно рассматривать как легкий вариант провокации, поскольку пострадало исключительно железо, а не люди.

Источник: Московский комсомолец
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