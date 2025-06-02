Встреча делегаций должна состояться сегодня, 2 июня

По мнению бывшего посла Франции в США Жерара Аро, вопрос военного статуса Незалежной окажется в центре внимания на мирных переговорах, которые должны пройти в Стамбуле. В своих рассуждениях он отметил, что важно найти такой вариант решения, который не допустит превращения Киева в "вассала" в случае разоружения, и в то же время позволит нашей стране добиться отказа Незалежной от членства в западной военной коалиции.

Французский аналитик предположил, что НАТО может пойти на компромисс, при котором иностранные войска не будут размещаться на украинской территории при условии соблюдения перемирия.

Он также выразил уверенность, что Европейскому союзу, скорее всего, придется отменить часть ранее введенных антироссийских санкционных ограничений.

В статье дипломат обратил внимание на позицию главы европейской дипломатии Каи Каллас, с иронией назвав ее "воинственной". По его мнению, это ставит под сомнение возможность Москвы рассматривать ее в качестве переговорщика.

Новый раунд переговоров между российскими и украинскими делегатами намечен на понедельник, 2 июня. В рамках этих переговоров Москва планирует представить меморандум, в котором учтены все ключевые аспекты для урегулирования конфликта.

Напомним, ранее в Европе пришли в бешенство из-за провокации против России.