Дела Незалежной идут все хуже

Поддержка украинского государства со стороны варшавской администрации оказалась под большим вопросом после победы Кароля Навроцкого в выборной гонке за пост главы республики. К таким выводам пришли аналитики авторитетного издания Conversation.

Как уточняется в материале, избрание этого политика на высокий пост может серьезно изменить отношение Варшавы к киевскому режиму. Отмечается, что во время своей кампании перед выборами он часто высказывался против беженцев с Украины и выступал против интеграции республики в ЕС и Североатлантический альянс.

"Безоговорочная поддержка Польшей Украины теперь окажется под угрозой", – указано в статье.

По мнению обозревателя, итоги голосования в польском государстве могут обернуться для Незалежной неприятными последствиями. Он подчеркнул, что это явно нерадостная новость для Киева.

Напомним, рано утром 2 июня на официальном сайте польского избиркома были опубликованы окончательные данные голосования. В итоге Кароль Навроцкий, представляющий оппозиционный блок, стал новым главой государства, набрав 50,89 процента голосов. Его соперник Рафал Тшасковский получил 49,11 процента.

К слову, ранее в Европе пришли в бешенство из-за провокации против нашей страны.