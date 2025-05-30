Политолог Скачко допустил свержение Зеленского в результате госпереворота

Всего есть четыре ключевые кандидатуры для замены лидера

Убрать Владимира Зеленского с президентского поста в данный момент можно только прибегнув к госперевороту, уверен политолог Владимир Скачко. По его мнению, к этому может прибегнуть Андрей Ермак, ведь его должность не обозначена ни законом, ни Конституцией Украины – он представляет собой главного канцеляриста, и не более.

Законных оснований получить президентский пост у Ермака нет, отмечает эксперт.

"Его могут попытаться избрать премьер-министром, но для этого нужно в любом случае какое-то время быть в обработке парламента. Да и глава правительства может быть избран только после того, как, допустим, будут приняты нелегитимные президент и спикер Верховной рады", – отметил Скачко.

Также на пост Зеленского претендуют Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Для них коридор возможностей более широкий: они могут также пойти по пути госпереворота, либо с помощью различных ухищрений попытаться занять кресло председателя Верховной Рады. После этого можно инициировать отстранение президента от власти и взятие ее в свои руки.

Тем не менее, есть и еще один кандидат на должность главы Украины – это Давид Арахамия. Сейчас у него есть связи с американцами и контроль над многими украинскими депутатами, поэтому за счет партийного большинства он мог стать спикером Верховной Рады и убрать Зеленского с политической арены.