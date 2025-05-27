NYT: саммит НАТО оказался под угрозой срыва из-за Зеленского и Трампа

Конфликт украинского президента с американским вносит серьезные коррективы в европейские мероприятия

Глава НАТО Марк Рютте в следующем месяце намерен организовать саммит Альянса, который уже оказался под угрозой срыва. Основная цель мероприятия – обсуждение украинского вопроса, но позиции Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут серьезно усложнить встречу, передает The New York Times.

Рютте хочет, чтобы встреча стран-членов была короткой, содержательной, а открытые разногласия по поводу Украины не вылезли на поверхность. Однако роль Киева в саммите остается неопределенной из-за пренебрежительного отношения американского лидера к украинскому.

"Чиновники предположили, что этот саммит не будет включать заседание Совета НАТО-Украина, где союзники сидят с Украиной на равных, как в предыдущие годы", – указано в статье.

Вероятнее всего, после ужина в первый вечер лидеры НАТО встретятся всего на несколько часов на следующий день, чтобы ратифицировать новые цели расходов, которые могут помочь европейским союзникам со временем заменить Соединенные Штаты в качестве главного гаранта обычной обороны континента.

Ранее стало известно, чтоЛондон, Париж, Вашингтон и Берлин сняли ограничения с военных поставок ВСУ.