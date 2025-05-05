Литва, Латвия и Эстония объявили о создании "Балтийской линии обороны" на границе с РФ

Литва, Латвия и Эстония приняли решение против России
Фото: kam.lt
Прибалты переживают, что российские войска готовятся к новому нападению

Литва, Латвия и Эстония решили создать "Балтийскую линию обороны", предназначение которой – помешать России совершить нападение. В проект только со стороны Вильнюса будет выделено 1,1 млрд евро, сообщили в литовском Минобороны.

Значительная часть средств будет направлена на увеличение возможностей минирования территорий – на эти цели заложили порядка 800 тысяч евро. Также власти намерены ускорить приобретение инженерной техники для Вооруженных сил Литвы: средства радиоэлектронной борьбы, системы борьбы с беспилотниками, а также усиленную систему наблюдения и раннего оповещения.

"Мы должны обеспечить не только противомобильность на границе, но и подготовить фортификационные мероприятия и запланированные инженерные укрепления на территории муниципалитетов", – заявил замминистра национальной обороны Томаш Годляускас.

Литовцы вместе с латышами и эстонцами планируют разработать собственный комплекс мер, направленный на ограничение мобильности на восточной границе НАТО. Всего вблизи России и Белоруссии они намерены создать 27 инженерных парков из бетонных ограждений, проволоки, дорожных блоков и морских контейнеров. Как заявили в ведомстве, в случае агрессии это поможет "блокировать и пресечь действия враждебных государств".

Ранее президент Литвы попрощался с "Рашей и Лениным" после отключения от БРЭЛЛ.

Источник: Минобороны Литвы

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