Президент Литвы попрощался с "Рашей и Лениным" после отключения БРЭЛЛ

Президент Литвы попрощался с "Рашей и Лениным" после отключения БРЭЛЛ
Кадр видео
Заявление политика вызвало хохот у Урсулы фон дер Ляйнен

Литовский президент Гитанас Науседа во время процедуры по отключению от единой энергосистемы БРЭЛЛ, объединяющей Россию, Белоруссию, Латвию, Литву и Эстонию, по телефону попрощался с "Рашей" и "Лениным". Кадры с ним появились в СМИ.

На видео глава Литвы стоит в окружении своих коллег и Урсулы фон дер Ляйнен в момент разговора по телефону, где ему, вероятно, сообщают об успешном отключении страны от энергосистемы. В этот момент председатель Европейской комиссии восхищенно смотрит на него и посмеивается, когда президент говорит слова в адрес России.

"Гудбай, Раша, гудбай, Ленин", – смеясь, сказал Науседа.

После этого остальные политики встретили его слова дружными аплодисментами. 

Напомним, решение об отключении европейских стран от БРЭЛЛ вступило в силу 8 февраля. Латвия, Литва и Эстония присоединились к энергосистеме Европы, а Калининградская область перешла в автономный режим. Науседа в интервью говорит, что после этого страна перешла в новое время, свободное от "политического давления, шантажа и саботажа".

В Москве же считают, что выход из БРЭЛЛ – это продолжение уничтожения стран, которые имели все условия для благополучного развития.

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