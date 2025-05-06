Риттер заявил о вранье Запада России об Украине и расширении НАТО

"Врали России": в США сделали горькое признание из-за ситуации вокруг Украины
Фото: соцсети
На международной арене все чаще звучат голоса разума

Бывший офицер разведки армии США Скотт Риттер открыто признал, что Запад на протяжении долгого времени вводил Россию в заблуждение, обещая сотрудничество, но действуя ровно наоборот.

Известный военный аналитик отметил, несмотря на регулярные заявления Москвы о готовности к диалогу и взаимовыгодным отношениям, Запад занимался расширением НАТО и параллельно вооружал Украину – и все это происходило под прикрытием лживых разговоров о мире и дружбе.

Эксперт напомнил, что новое руководство Белого дома сразу признало: именно политика расширения западной военной коалиции стала одной из причин конфликта в Незалежной. Более того, сам Дональд Трамп соглашался с тем, что наша страна имеет основания считать себя обманутой, а действия украинских властей в Донбассе против русскоязычного населения можно назвать преступными.

"Они признали, что России врали", – особо отметил военный.

Аналитик также подчеркнул, что у Москвы есть полное право защищать свои границы и отстаивать национальные интересы. При этом он заверил, что Россия не стремится взять под контроль всю территорию Украины. Ее цель, как подчеркнул аналитик – прекратить превращение соседнего государства в форпост интересов НАТО и США.

К слову, ранее хозяин Овального кабинета объявил, что Россия якобы претендует на все украинские земли.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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