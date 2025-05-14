Иностранные "партнеры" вынашивают коварный план

Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что западные государства продолжают придерживаться той же линии, что и сто лет назад – их по-прежнему раздражают масштабы, ресурсы и суверенитет России. Эти силы, как подчеркнул главный разведчик нашей страны, не оставляют попыток вмешательства во внутренние дела РФ.

Он отметил, что геополитические оппоненты видят угрозу в независимости и могуществе России и не скрывают своих намерений добиться смены власти в России. Речь, по его словам, идет не просто о недовольстве, а о четко сформулированных планах дестабилизации и разрушения действующей государственной системы.

Свои слова Нарышкин произнес на круглом столе, посвященном столетию окончания японской оккупации Северного Сахалина. Он провел историческую параллель, подчеркнув, что и в прошлом, и сегодня западные державы стремятся ослабить Россию, используя любую возможность для давления.

По мнению главы разведки, такая настойчивость объясняется желанием получить доступ к огромным природным и человеческим ресурсам страны. И именно в этом кроется главная причина непрекращающегося внешнего давления.

Он добавил, что политики, уехавшие из страны мечтают "расчленить Россию", используя финансовую поддержку западных государств.

К слову, ранее на Западе назвали условие нового разрушительного удара по России.