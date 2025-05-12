Незалежные продолжают атаковать многострадальный регион

ВС РФ нанесли удар возмездия после обстрела Курской области из мощной установки. Ответ России оказался молниеносным и прицельным: военные поразили американскую систему HIMARS, примененную ВСУ при атаке на город Рыльск.

В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что подразделения группировки "Север" засекли огневую позицию украинской установки американского производства HIMARS возле населенного пункта Нагорновка в Сумской области. Съемка с разведывательного беспилотника зафиксировала момент запуска ракет, направленных на многострадальные курские земли.

Сразу после подтверждения координат, расчет ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по цели. Наведение обеспечил дрон "Форпост". Как уточняется, уничтоженная установка использовалась при обстреле Рыльска, в результате которого пострадали трое мирных жителей – двое мужчин и женщина. Серьезные повреждения также получила гостиница на въезде в город, а ударной волной были задеты жилые дома и автомобили.

В последние месяцы противник регулярно обстреливает приграничные районы региона, используя в том числе беспилотники. На территории все еще действует режим контртеррористической операции, а обострение обстановки продолжается и после освобождения всей области российскими военными.

Уничтожение HIMARS стало не только успешной военной операцией, но и наглядной демонстрацией того, что удары по российским городам не останутся безнаказанными.

К слову, ранее была раскрыта цель России на прямых переговорах с Украиной.