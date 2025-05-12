Ударом "Искандера" ВС РФ уничтожили украинскую пусковую установку HIMARS

ВС РФ яростно отомстили ВСУ за нападение на Курскую область
Картинка: сгенерировано ИИ
Незалежные продолжают атаковать многострадальный регион

ВС РФ нанесли удар возмездия после обстрела Курской области из мощной установки. Ответ России оказался молниеносным и прицельным: военные поразили американскую систему HIMARS, примененную ВСУ при атаке на город Рыльск.

В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что подразделения группировки "Север" засекли огневую позицию украинской установки американского производства HIMARS возле населенного пункта Нагорновка в Сумской области. Съемка с разведывательного беспилотника зафиксировала момент запуска ракет, направленных на многострадальные курские земли.

Сразу после подтверждения координат, расчет ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по цели. Наведение обеспечил дрон "Форпост". Как уточняется, уничтоженная установка использовалась при обстреле Рыльска, в результате которого пострадали трое мирных жителей – двое мужчин и женщина. Серьезные повреждения также получила гостиница на въезде в город, а ударной волной были задеты жилые дома и автомобили.

В последние месяцы противник регулярно обстреливает приграничные районы региона, используя в том числе беспилотники. На территории все еще действует режим контртеррористической операции, а обострение обстановки продолжается и после освобождения всей области российскими военными.

Уничтожение HIMARS стало не только успешной военной операцией, но и наглядной демонстрацией того, что удары по российским городам не останутся безнаказанными.

К слову, ранее была раскрыта цель России на прямых переговорах с Украиной.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
По теме

"Необязательно стрелять в Си": озвучен новый сценарий ВСУ по срыву Дня Победы

Незалежные боевики наверняка пойдут на провокации

Власти бегут из Киева после сообщений об ударе "Орешником"

Украинцы срочно вывозят своих родственников из страны на фоне опасений о возможной атаке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей