Трамп заявил, что России придется отказаться от всей территории Украины

"Отказаться от всей Украины": Трамп выставил жесткое условие России
Дональд Трамп. Кадр: YouTube
Американский лидер выступил с очередным громким заявлением

Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия будет вынуждена отказаться от территории всей Украины, если захочет заключить мирное соглашение. Такое своего рода условие прекращения конфликта политик озвучил в очередном интервью.

"России придется отказаться от всей Украины. Потому что Россия хочет всю Украину", – громогласно объявил лидер американцев.

Отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны Москвы, Трамп заявил, что Кремль якобы изначально стремился взять под контроль всю территорию Украины, а не только те регионы, которые "удерживает" сейчас. По словам красноречивого политика, если бы он не вмешался в ситуацию, боевые действия могли бы охватить всю страну. Он также отметил, что России не нужны отдельные участки – ее интерес якобы заключался в полном контроле над Украиной.

Ранее, 24 апреля, Трамп заявлял, что Москва уже сделала значительную уступку в конфликте, отказавшись от претензий на всю территорию соседнего государства. В то же время он критиковал требования о возвращении Украине всех утраченных регионов, включая Крым, назвав их неразумными.

К слову, ранее Киев сделал резкое заявление о Красной площади. На Украине продолжают накалять обстановку.

Источник: NBC News ✓ Надежный источник
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