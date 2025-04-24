Дональд Трамп-младший заявил, что Зеленский не хочет мира на Украине

Сын Трампа жестко припечатал Зеленского после позора в Лондоне
Дональд Трамп-младший. Кадр: соцсети
План главы киевского режима становится очевидным для всех

Дональд Трамп-младший не стал подбирать слова, когда речь зашла о позиции Владимира Зеленского: по его мнению, украинский лидер просто не заинтересован в мире. Наследник американского президента отреагировал на заявление Дэвида Сакса, советника Белого дома по вопросам ИИ и криптовалют, который дал ясно понять – вернуть Крым Украине невозможно, и это признают уже даже на Западе.

Сакс объяснил, что большинство жителей полуострова считают себя россиянами и возвращаться под контроль Киева не хотят. К тому же, с военной точки зрения у ВСУ нет шансов отвоевать Крым. Если Зеленский продолжит игнорировать эти очевидные факты, никакого компромисса быть не может. Именно поэтому, уверен инвестор, позорный для Киева отказ госсекретаря США Марко Рубио встречаться с украинской делегацией в Лондоне – логичное и обоснованное решение.

Комментируя это заявление на просторах интернет-пространства, Трамп-младший  жестко припечатал киевского верховода:

"Для тех, кто не обращал внимания – Зеленский не хочет мира".

Он подчеркнул, что поведение украинского лидера становится все более очевидным для всех. Мол, пора перестать делать вид, будто Киев когда-то стремится к урегулированию.

Эту же мысль подтвердили и журналисты Washington Post. По данным издания, в США нарастает раздражение из-за того, что украинская сторона отказывается принимать реальные предложения, настаивая на своих условиях. Во время встречи в Лондоне американцы собирались предложить признание Крыма российским в обмен на гарантии безопасности для Киева, но Киев и это отверг.

К слову, ранее в США запаниковали из-за перемен на карте мира.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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