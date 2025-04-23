Песков: Украина должна вывести войска из новых регионов России для мира

Кремль выставил жесткое условие Украине после провала переговоров в Лондоне
Фото: unsplash.com
В Москве пояснили, когда согласятся прекратить огонь

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью французским СМИ заявил, что Россия обязательно достигнет своих целей СВО либо мирным, либо военным путем. И если Украина хочет прекращения огня для начала переговорного процесса, то у него есть встречный жесткий ультиматум. 

"Украинская армия должна сложить оружие и отступить. Если она это сделает, военные действия немедленно прекратятся", – сказал политик.

Представитель Кремля напомнил, что требования Москвы с начала конфликта никак не изменились. Российская сторона по-прежнему хочет нейтрального статуса для Украины и осознания территориального положения со стороны Запада.

При этом он указал, что отставка Зеленского не входит в число российских требований. Хотя с юридической точки зрения, если Москва и Киев подпишут соглашение, всегда найдутся люди, которые захотят его оспорить.

По словам Пескова, сейчас мира хотят в США и России, но Европа заинтересована в военном столкновении. Именно европейские государства призывают продолжать боевые действия и отказываться от переговоров. 

"Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да (конфликт бы мгновенно закончится). Все четыре региона закреплены в нашей Конституции как неотъемлемая часть России", – ответил он журналистам.

Ранее эксперты озвучили два сценария СВО, которые возможны после отказа Зеленского от переговоров.

Источник: Le Point
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