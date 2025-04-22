Зеленский заявил об отказе признавать Крым российским ради мира

"Не о чем говорить": Зеленский жестко ответил на мирную инициативу Трампа
Владимир Зеленский. Фото: соцсети
Украинский президент отказывается идти на уступки

Источники в администрации Дональда Трампа утверждают, что уже завтра представители США сделают объявление с официальным мирным предложением по Украине. Американцы во время встречи в Лондоне заявят о необходимости признать Крым российским со стороны Киева и европейских государств. 

По словам американских чиновников, текущая неделя, вероятно, будет решающей для украинского конфликта. В противном случае Вашингтон угрожает, что прекратит какую-либо поддержку украинской стороны. Для достижения скорейшего результата Белый дом наращивает давление также и на Россию.

Однако добиться результата у Дональда Трампа, скорее всего, не выйдет. В Кремле призывали не ставить урегулирование в короткие временные рамки, поскольку тема конфликта довольно сложная. Владимир Зеленский, в свою очередь, также заведомо отказался от американской инициативы – он жестко ответил на мирное предложение главы США по Крыму, которое только готовят к анонсу.

"Не о чем говорить – это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины… Этого не будет", – отрезал он.

По его словам, украинская сторона готова приступить к мирным переговорам с Россией в любом формате, но только после того, как наступит полное прекращение огня. 

Ранее сообщалось, что план Трампа по Украине может включить развертывание европейских сил на линии соприкосновения.

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