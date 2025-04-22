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Источники в администрации Дональда Трампа утверждают, что уже завтра представители США сделают объявление с официальным мирным предложением по Украине. Американцы во время встречи в Лондоне заявят о необходимости признать Крым российским со стороны Киева и европейских государств.
По словам американских чиновников, текущая неделя, вероятно, будет решающей для украинского конфликта. В противном случае Вашингтон угрожает, что прекратит какую-либо поддержку украинской стороны. Для достижения скорейшего результата Белый дом наращивает давление также и на Россию.
Однако добиться результата у Дональда Трампа, скорее всего, не выйдет. В Кремле призывали не ставить урегулирование в короткие временные рамки, поскольку тема конфликта довольно сложная. Владимир Зеленский, в свою очередь, также заведомо отказался от американской инициативы – он жестко ответил на мирное предложение главы США по Крыму, которое только готовят к анонсу.
"Не о чем говорить – это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины… Этого не будет", – отрезал он.
По его словам, украинская сторона готова приступить к мирным переговорам с Россией в любом формате, но только после того, как наступит полное прекращение огня.
Ранее сообщалось, что план Трампа по Украине может включить развертывание европейских сил на линии соприкосновения.
Брюссель изо всех сил поддерживает Киев