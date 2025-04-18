Политик продолжает эпатировать публику

Американский лидер Дональд Трамп вновь выступил с громким и жестким заявлением, касающимся конфликта, который продолжается на украинской территории. На одной из церемоний в Белом доме он дал понять, что Вашингтон не намерен бесконечно терпеть саботаж с чьей-либо стороны.

По словам Трампа, если кто-то из участников переговорного процесса начнет намеренно мешать урегулированию, вашингтонская администрация просто откажется от дальнейшего участия. Он отметил, что в таком случае американская сторона не станет скрывать раздражения и открыто назовет виновных "глупцами" и "ужасными людьми".

"Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди", и мы просто бросим это", – объявил хозяин Овального кабинета.

При этом американский лидер подчеркнул: конкретных сроков по заключению договоренностей США не выставляют, но рассчитывают, что процесс пойдет быстро. Время сейчас особенно важно – и чем скорее удастся достичь понимания, тем лучше.

Попытка восстановить диалог между Москвой и Вашингтоном началась еще в феврале, когда в Эр-Рияде прошла первая серьезная встреча делегатов двух стран. Тогда стороны договорились возобновить работу посольств, устранить ограничения и приступить к постепенному урегулированию конфликта.

Одним из первых шагов стало предложение на месяц прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу и дал соответствующий приказ военным. Владимир Зеленский также выразил согласие, однако удары со стороны Киева продолжились, что наглядно продемонстрировало настоящие намерения украинских властей.

К слову, ранее забившиеся в истерике солдаты ВСУ пошли на отчаянный шаг в зоне СВО.