Дубинский назвал признание Крыма частью РФ переломной точкой для Зеленского

"Дело техники": в Раде назвали переломную точку для Зеленского
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
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Ситуация стремительно меняется

Ситуация вокруг украинского государства меняется стремительно и уже практически очевидно, что без участия самого Зеленского. На это обстоятельство обратил внимание парламентарий Верховной рады Александр Дубинский. Нардеп уверен, что нынешний момент – самый вероятный для заключения перемирия, а признание Крымского полуострова субъектом нашей страны может стать для Незалежной точкой невозврата.

Государственный деятель, который продолжает сидеть за решеткой из-за обвинения в госизмене, считает, что если Владимира Зеленского вынудят официально признать этот регион территорией РФ, то признание остальных земель – это уже вопрос времени и формальностей.

"Если Зеленского заставят признать Крым российским, то остальные территории – станут делом техники", – поделился своей оценкой ситуации государственный деятель.

Парламентарий обратил внимание, что после недавнего скандала в Овальном кабинете киевского верховода не приглашают ни на одни серьезные обсуждения, где участвуют высокопоставленные американцы – украинский лидер оказался в стороне от ключевых решений.

Ранее в прессе начали писать о том, что вашингтонская администрация обсуждает возможность признания Крымской республики российской – в рамках потенциальной сделки по урегулированию конфликта. Однако, как отмечают источники, окончательное решение пока не принято.

К слову, ранее хозяин Овального кабинета Дональд Трамп сделал жесткое заявление о переговорах по Украине.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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