Эксперт заявил о подготовке удара возмездия по Украине невиданной силы

Для массированной атаки ракеты копили около месяца

Россия накажет Украину за нарушение моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры, считает военный эксперт Алексей Сухонкин. К такому мнению он пришел после прозрачного намека со стороны пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее чиновник заявил, что время и место окончания действия моратория нужно уточнить у Минобороны России. По словам аналитика, это может означать только одно: ВС РФ готовят удар возмездия невиданной силы.

"Исключительно пронзительная формулировка, намекающая на предстоящее фаер-шоу по всей Украине", – сказал он.

Сухонкин выразил мнение, что после 18 апреля на Украине начнется настоящий ад. Вероятно, в течение месяца в России старательно копили ракеты для массированного удара, поскольку в зоне боевых действий они особо не использовались. По сути – это огромный арсенал, учитывая производственные мощности в стране. Не исключено, что за один раз по противнику могут запустить около тысячи снарядов.

Военэксперт считает, что бить будут по "мозгу" украинской армии. Это цеха по сборке БПЛА, места дислокации штабов для ВСУ и командования, ракетным складам и другим ПВД.

Ранее стало известно о масштабном наступлении ВС РФ по всей линии фронта.