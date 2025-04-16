Эксперт заявил о подготовке удара возмездия по Украине невиданной силы

Объявлено об ударе возмездия по Украине невиданной силы
Фото: соцсети
Для массированной атаки ракеты копили около месяца

Россия накажет Украину за нарушение моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры, считает военный эксперт Алексей Сухонкин. К такому мнению он пришел после прозрачного намека со стороны пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее чиновник заявил, что время и место окончания действия моратория нужно уточнить у Минобороны России. По словам аналитика, это может означать только одно: ВС РФ готовят удар возмездия невиданной силы.

"Исключительно пронзительная формулировка, намекающая на предстоящее фаер-шоу по всей Украине", – сказал он.

Сухонкин выразил мнение, что после 18 апреля на Украине начнется настоящий ад. Вероятно, в течение месяца в России старательно копили ракеты для массированного удара, поскольку в зоне боевых действий они особо не использовались. По сути – это огромный арсенал, учитывая производственные мощности в стране. Не исключено, что за один раз по противнику могут запустить около тысячи снарядов.

Военэксперт считает, что бить будут по "мозгу" украинской армии. Это цеха по сборке БПЛА, места дислокации штабов для ВСУ и командования, ракетным складам и другим ПВД.

Ранее стало известно о масштабном наступлении ВС РФ по всей линии фронта.

Источник: Царьград

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