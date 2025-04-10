CNN: ВС РФ начали масштабное наступление по всей линии фронта

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Российская армия приступила к масштабному наступлению на всей линии фронта, сообщили CNN со ссылкой на сообщения украинских офицеров и данные Генштаба в Киеве.
По заявлению журналистов, сейчас самые ожесточенные бои идут к югу от Покровска. Туда российские войска перебрасывают дополнительные силы и технику для будущих наступлений, утверждают источники в ВСУ. Они полагают, что основные усилия ВС РФ могут быть направлены на продвижение на запад, а не на север.
Украинские военные опасаются, что россияне возмут их в окружение и прорвут линию обороны.
"Они войдут в Днепропетровскую область – это одна из ключевых задач, поставленных российским командованием", – говорят источники.
Сейчас, по данным разведки, российская армия находится в шести километрах от региона. Количество ежедневных столкновений увеличилось на 30% – со 140 до 180.
Как заявляют в ВСУ, российские войска продвигаются колоннами из бронированной и легкобронированной техники. Украинцы не скрывают своего пессимизма из-за наступления противника, поскольку ВС РФ имеют большое численное преимущество в живой силе и вооружениях, что в текущих боевых условиях играет решающую роль.
Ранее стало известно, что Россия уничтожила главный центр по производству боеприпасов на Украине.
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