Россия уничтожила главный центр по производству боеприпасов на Украине

ВСУ пожаловались на способность ВС РФ обнаруживать позиции противника

Украинские солдаты подтвердили, что российские войска разнесли главный пункт по производству боеприпасов на Украине. В прошлом году ракеты попали по заводам "Звезда" и "Импульс" в Шостке Сумской области, производящим порох и детонаторы.

"Наше главное национальное предприятие по производству боеприпасов было уничтожено", – сообщил офицер 104-й бригады Антон Сербин в беседе с Le Monde.

Военные рассказали, что также ВС РФ смогли вычислить места, где они занимаются сборкой беспилотников. Прошлую штаб-квартиру им пришлось оставить, поскольку ее местоположение было раскрыто количеством припаркованных рядом автомобилей. Теперь они избегают оставлять несколько машин поблизости с новым укрытием.

Также солдатам ВСУ приходится отключать мобильные телефоны, когда находятся на базе, поскольку российские специалисты научились вычислять места их скопления по объему передаваемого через гаджеты сигнала. И если среди них обнаруживаются иностранные номера, то объект становится главной целью для ракет типа "Искандер".

"Только самые глубоко зарытые бункеры могут выдержать взрыв взрывчатого вещества весом в полтонны, движущегося с гиперзвуковой скоростью", – указали французские журналисты.

Ранее стало известно, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани.