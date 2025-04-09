Россия уничтожила главный центр по производству боеприпасов на Украине

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Украинские солдаты подтвердили, что российские войска разнесли главный пункт по производству боеприпасов на Украине. В прошлом году ракеты попали по заводам "Звезда" и "Импульс" в Шостке Сумской области, производящим порох и детонаторы.
"Наше главное национальное предприятие по производству боеприпасов было уничтожено", – сообщил офицер 104-й бригады Антон Сербин в беседе с Le Monde.
Военные рассказали, что также ВС РФ смогли вычислить места, где они занимаются сборкой беспилотников. Прошлую штаб-квартиру им пришлось оставить, поскольку ее местоположение было раскрыто количеством припаркованных рядом автомобилей. Теперь они избегают оставлять несколько машин поблизости с новым укрытием.
Также солдатам ВСУ приходится отключать мобильные телефоны, когда находятся на базе, поскольку российские специалисты научились вычислять места их скопления по объему передаваемого через гаджеты сигнала. И если среди них обнаруживаются иностранные номера, то объект становится главной целью для ракет типа "Искандер".
"Только самые глубоко зарытые бункеры могут выдержать взрыв взрывчатого вещества весом в полтонны, движущегося с гиперзвуковой скоростью", – указали французские журналисты.
Ранее стало известно, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани.
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