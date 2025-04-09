Украинские дроны атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

ВСУ атаковали станцию "Турецкого потока"
Картинка: сгенерировано ИИ
Киев продолжает энергетические провокации

Минувшей ночью украинские войска предприняли попытку атаковать важнейшие объекты энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае. Под удар попала компрессорная станция "Турецкого потока", находящаяся на Кубани.

Как сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны, целями стали компрессорная станция "Кореновская" и газораспределительная станция "Темрюк".

"Кореновская" обслуживает стратегическую газовую магистраль "Турецкий поток", обеспечивая перекачку до 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Представители российского министерства подчеркнули, что все запущенные по объекту "крылатые бойцы" были успешно уничтожены средствами ПВО и огневыми группами. Повреждения станции удалось избежать.

В ту же ночь украинские вояки попытались ударить по станции "Темрюк", от которой зависит газоснабжение одноименного города и порта. Для атаки были задействованы два дрона, но оба они были ликвидированы еще до того, как приблизились к объекту.

Российская сторона расценивает инцидент как очередную преднамеренную провокацию киевского режима против международных энергетических маршрутов. Очевидно, что подобные действия идут вразрез с ранее достигнутыми российско-американскими договоренностями о временном прекращении ударов по энергетике.

К слову, ранее стало известно о массовой атаке незалежных боевиков на российские регионы.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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