Goldman Sachs: вероятность заключения мира на Украине достигла 70%

Рынок готовится к скорому окончанию конфликта

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs раскрыл, какой прогноз сейчас существует на рынке по поводу прекращения российско-украинского конфликта. Аналитики оценивают вероятность заключения мира между странами в 70%, что значительно выше ноябрьских показателей, зафиксированных после избрания Дональда Трампа.

"Наше моделирование показывает, что текущая рыночная цена мирного соглашения выросла с менее чем 50% до выборов в США до примерно 70% в настоящее время", – сказано в сообщении банка.

При этом эксперты отметили, что нынешние значения ниже пиковых, которые наблюдались в феврале. Тогда вероятность мирного соглашения между Россией и Украиной оценивалась в 76%.

Ранее похожие значения озвучили в JPMorgan, где указывали, что вероятность окончания конфликта составляет порядка 70%. Это связывали с ситуацией на энергетическом рынке и стоимостью энергоресурсов в Европе. В случае, если Москве и Киеву удалось бы подписать соглашение, это позволило европейским странам снова закупать газ в России без ограничений. Наиболее выгоден такой расклад был бы для Венгрии и Турции.

До этого западные СМИ сообщили, что разногласия между Вашингтоном и Брюсселем из-за возможного смягчения санкций против Москвы могут сорвать переговоры по Украине.