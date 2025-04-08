Goldman Sachs: вероятность заключения мира на Украине достигла 70%

В США раскрыли вероятность заключения мира между Россией и Украиной
Фото: unsplash.com
Рынок готовится к скорому окончанию конфликта

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs раскрыл, какой прогноз сейчас существует на рынке по поводу прекращения российско-украинского конфликта. Аналитики оценивают вероятность заключения мира между странами в 70%, что значительно выше ноябрьских показателей, зафиксированных после избрания Дональда Трампа.

"Наше моделирование показывает, что текущая рыночная цена мирного соглашения выросла с менее чем 50% до выборов в США до примерно 70% в настоящее время", – сказано в сообщении банка.

При этом эксперты отметили, что нынешние значения ниже пиковых, которые наблюдались в феврале. Тогда вероятность мирного соглашения между Россией и Украиной оценивалась в 76%.

Ранее похожие значения озвучили в JPMorgan, где указывали, что вероятность окончания конфликта составляет порядка 70%. Это связывали с ситуацией на энергетическом рынке и стоимостью энергоресурсов в Европе. В случае, если Москве и Киеву удалось бы подписать соглашение, это позволило европейским странам снова закупать газ в России без ограничений. Наиболее выгоден такой расклад был бы для Венгрии и Турции.

До этого западные СМИ сообщили, что разногласия между Вашингтоном и Брюсселем из-за возможного смягчения санкций против Москвы могут сорвать переговоры по Украине.

По теме

Срыв переговоров по Украине: ЕС выставил новый ультиматум по России

Европейцы настаивают на продолжении боевых действий

Разрушить ВСУ одним нажатием кнопки: в Европе озвучили Киеву плохие новости

Незалежная находится в крайней степени зависимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей