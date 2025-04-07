Военный аналитик Берлетик: Россия "не клюнула" на подход США по Украине

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Американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик выразил мнение, что США с помощью украинского конфликта хотели развязать опосредованную войну против России. И хотя при Трампе американцы попытались сделать вид, что "переобулись" и начали играть роль посредников, российская сторона сохранила холодное критическое мышление.
По его словам, даже при новой администрации США не перестали вести войну против России. И учитывая, что Трампу так и не удалось добиться быстрых результатов по Украине, которые он анонсировал перед своим приходом к власти, подобный подход Москве не близок.
"Россия, судя по всему, на это не клюнула", – отметил аналитик.
До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что США ждали от России большей инициативы по урегулированию конфликта на Украине. В то же время Киев, по его словам, очень близок к позиции Вашингтона.
Сейчас администрация Трампа дала российской стороне несколько недель, чтобы продемонстрировать готовность к прекращению огня. И в противном случае американцы намерены принять меры для принуждения к миру.
Ранее ближайшее окружение Трампа выступило против звонка Путину до тех пор, пока российский лидер не предпримет реальных шагов по режиму прекращения огня.
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