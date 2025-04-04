Ближайшее окружение Трампа выступило против звонка Путину

Поговаривают, что президент хотел связаться с главой России уже в эти выходные

В американской администрации испытывают серьезное недовольство тем, что российская сторона якобы затягивает заключение мира на Украине. Поэтому ближайшие советники Дональда Трампа уверены, что после недавнего визита Дмитриева в США лидер не должен общаться с Владимиром Путиным по телефону, пока Россия не обязуется согласиться на полный режим тишины. Об этом сообщает NBC News.

В администрации президента полагают, что Трамп может в любой момент сорваться и позвонить Путину для беседы по украинскому вопросу. Например, уже в эти выходные. Однако они пытаются отговорить президента от затеи, настаивая, что нужно получить больше инициативы по миру со стороны России.

Как ранее сообщал Трамп, он до сих пор невероятно зол на российского коллегу после его слов об отставке для Зеленского. Аналитики полагают, что острая реакция вызвана желанием США заключить сделку по редкоземельным металлам с Украиной – и заявления о нелегитимности украинского лидера ставят ее правомочность под сомнение.

Тем не менее, после визита Дмитриева в США Дональд Трамп сообщил, что и Украина, и Россия готовы заключить мир. Он указал, что по переговорам получилось достичь большого прогресса, но отказался раскрывать детали.

Ранее в России призвали срочно готовить "Орешники" для войны с НАТО.