В администрации Трампа признали неспособность добиться прекращения огня

США обвинили Россию в саботаже переговорного процесса

Несмотря на обещания Дональда Трампа положить конец конфликту на Украине в течение 24 часов после прихода к власти, члены его администрации признают, что перемирия не будет даже к православной Пасхе. По словам источников, это связано с тактикой Москвы, которая вызывает невероятное разочарование в Вашингтоне.

Трамп рассчитывал, что сможет побудить стороны к полному прекращению огня в апреле или хотя бы к майским праздникам, чтобы после этого приступить к полноценному процессу урегулирования. Но чиновники из администрации президента США признают, что вряд ли это получится реализовать, и украинский конфликт, скорее всего, затянется на неопределенный срок.

"Трамп на протяжении нескольких недель заявлял, что доверяет российскому президенту и верит в его приверженность миру, однако в последние дни Белый дом стал относиться с осторожностью к намерениям Путина", – сообщили источники.

Они указали, что неспособность заключить мир на Украине станет большим ударом для американского президента. Поэтому в Вашингтоне уже приступили к разработке новых жестких мер в отношении Москвы, чтобы принудить ее к переговорам.

Ранее политолог объяснил, почему Путин откажется от условий Трампа по мирному урегулированию.