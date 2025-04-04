Современное оружие даст российским войскам невероятное преимущество в бою

Россия должна быть готова в любой момент вступить в войну с ЕС и НАТО, несмотря на приверженность к миру. По словам военного аналитика Игоря Коротченко, в первую очередь средует срочно нарастить производство ядерного оружия. В особенности "Орешника".

Эксперт отметил, что новая российская ракета способна в короткие сроки достичь любой точки в Европе. Противодействия такому вооружению в НАТО нет, поэтому при наличии достаточного количества снарядов у России будет большое преимущество.

"Все предельно ясно: нам надо иметь потенциал уничтожения НАТО и Евросоюза в случае, если они развяжут войну против нас", – говорит он.

Коротченко указал, что, несмотря на заявления ЕС о намерении российских войск напасть, Россия продолжает сохранять курс на мир. Однако в современных условиях это ни на что не влияет, и конфликт между сторонами может начаться в любой момент. Именно поэтому нужно сделать упор на мощную экономику и "сильный военный кулак", подытожил он.

Ранее спецпосланник Владимира Путина в США Кирилл Дмитриев после переговоров с американскими представителями указал, что идея о нападении Москвы на Европу является безумной.