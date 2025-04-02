Европейцы пытаются понять реальное положение дел

Испанская газета El Pais опубликовала статью, в которой подняла вопрос о будущем Европейского союза. Аналитики с печалью констатировали, что ЕС оказался один на политической арене и может вскоре распасться из-за неспособности европейских лидеров вовремя реагировать на вызовы.

На удивление, в этой статье также подчеркивается, что Россия вовсе не собирается нападать на европейские государства. Как известно, западные страны в целом пропагандируют совсем другой взгляд на наше государство.

В материале посетовали, что Европа больше не может полагаться на США, как на своего главного союзника и защитника, который после холодной войны всегда был готов вмешаться, если международная ситуация становилась опасной для Европы. Однако, как отмечает автор, это время прошло, и теперь неясно, сохраняется ли реальная сила в НАТО как в военно-политическом альянсе.

"Европа осталась одна. Она больше не может полагаться на своего бывшего союзника и защитника", – указано в статье.

Отдельно подчеркивается, что несмотря на нынешнюю напряженность, Российская Федерация не имеет намерений нападать на Восточную Европу. Вместо этого, основная угроза для безопасности европейцев, по мнению обозревателя, заключается в неспособности политических элит эффективно справляться с внешними вызовами. Он подчеркивает, что для Европы самым разумным шагом на текущий момент было бы стремление к стратегической независимости.

К слову, ранее в США сделали заявление о серьезной угрозе из-за России.