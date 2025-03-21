Киевский режим переходит все границы

После подрыва газораспределительной станции "Суджа" под Курском, через которую проходил один из ключевых маршрутов поставок газа в европейские страны, на Западе разгорелась новая волна критики в адрес киевского режима.

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что после подобных действий верить Владимиру Зеленскому и рассчитывать на его участие в мирном урегулировании – глупая иллюзия.

"Украинцы нанесли удар по ГИС "Суджа", через которую газ поставляется в Европу. <…> Зеленскому нельзя доверять", – отрезал он.

Он напомнил, что незалежные боевики нанесли удар по станции, обслуживающей экспортный поток газа в ЕС, несмотря на разговоры о переговорах и снижении эскалации. Боуз подчеркнул, что подобные действия подтверждают: Киеву нельзя доверять, особенно в вопросах, касающихся международной безопасности.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что подрыв станции был целенаправленным и расценивается как теракт. На месте разгорелся сильный пожар, зарево от которого наблюдали даже жители Курска.

ГИС "Суджа" имеет критическое значение – этот маршрут был последним для поставок голубого топлива из нашей страны в европейские государства. Транзит прекратился в начале этого года из-за отказа киевского режима продлить соответствующий договор.