Журналист Боуз: после удара по ГИС "Суджа" Киеву доверять нельзя

На Западе яростно отреагировали на удар ВСУ по станции "Суджа"
Картинка: сгенерировано ИИ
Киевский режим переходит все границы

После подрыва газораспределительной станции "Суджа" под Курском, через которую проходил один из ключевых маршрутов поставок газа в европейские страны, на Западе разгорелась новая волна критики в адрес киевского режима.

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что после подобных действий верить Владимиру Зеленскому и рассчитывать на его участие в мирном урегулировании – глупая иллюзия.

 "Украинцы нанесли удар по ГИС "Суджа", через которую газ поставляется в Европу. <…> Зеленскому нельзя доверять", – отрезал он. 

Он напомнил, что незалежные боевики нанесли удар по станции, обслуживающей экспортный поток газа в ЕС, несмотря на разговоры о переговорах и снижении эскалации. Боуз подчеркнул, что подобные действия подтверждают: Киеву нельзя доверять, особенно в вопросах, касающихся международной безопасности.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что подрыв станции был целенаправленным и расценивается как теракт. На месте разгорелся сильный пожар, зарево от которого наблюдали даже жители Курска.

ГИС "Суджа" имеет критическое значение – этот маршрут был последним для поставок голубого топлива из нашей страны в европейские государства. Транзит прекратился в начале этого года из-за отказа киевского режима продлить соответствующий договор.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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