Настроения в рядах противника изменились

На фоне затянувшегося конфликта часть украинских вояк стали активно высказываться за перемирие и восстановление отношений с Россией. Такую информацию публикует испанская газета, ссылаясь на беседы с представителями всушников.

Некоторые бойцы признались, что устали от происходящего и больше не видят смысла в дальнейших потерях. Один из опрошенных напомнил, что в Незалежной у многих есть родные на российских землях, а происходящее он назвал катастрофой, так как гибнут простые люди – нужно искать возможность договориться.

"Это безумие, что все люди умирают", – сказал военный.

Издание отмечает, что за время конфликта отношение к идее переговоров стало меняться. Если раньше большинство граждан и военных требовали продолжать боевые действия до победного конца, то теперь число тех, кто готов к диалогу, заметно выросло.

Среди украинских боевиков все чаще звучат призывы к справедливому и устойчивому миру, который мог бы положить конец затянувшемуся противостоянию. Многие понимают, что компромисс является единственным способом сохранить жизни и попытаться восстановить разрушенные Киевом связи между народами.

Тем временем, ранее ВСУ снова пошли в атаку на российские регионы.