В России не питают особого оптимизма по мирным договоренностям

Политолог Андрей Сушенцов оценил, как может пройти переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта. Он озвучил три сценария, которые наиболее вероятны при попытках достичь мира между странами.

Первый подразумевает, что в 2025 стороны придут к глубокому политическому урегулированию. Для этого есть все предпосылки и воля со стороны лидеров России и США. После давления со стороны Вашингтона и Брюсселя, Киев был вынужден согласиться с таким раскладом, поэтому этот сценарий аналитик считает самым вероятным.

Второй касается восстановления отношений между Россией и США. Страны смогут наладить коммуникацию, но конфликт на Украине не прекратится – украинцы будут получать военную поддержку со стороны Евросоюза, пока европейцы воспользуются задержкой для подготовки к прямой конфронтации с российской армией.

"Путь к милитаризации ЕС неизбежно приведет к расколу объединения как минимум на две части. Останутся страны-алармисты и государства, выступающие за нейтралитет. Все это в конечном счете может привести к полному распаду ЕС", – говорит Сушенцов.

Но такой расклад он оценивает как маловероятный.

И последний – тот, который вряд ли произойдет – означает, что произойдет срыв переговоров и возврат к политике времен президентства Джо Байдена. Однако в данный момент у администрации Трампа нет схожих приоритетов во внешнеполитическом курсе.