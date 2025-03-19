Британский спецназ привели в готовность для отправки на Украину - СМИ

Британский спецназ привели в готовность для отправки на Украину
Картинка: сгенерировано ИИ
Лондон продолжает накалять ситуацию

Элитные подразделения специального назначения Великобритании находятся в состоянии повышенной боеготовности в рамках подготовки к потенциальной отправке на украинские земли. Такую информацию публикует местная пресса, ссылаясь на осведомителей в военных кругах.

По данным СМИ, спецназовцам приказано проверить состояние оборудования и быть готовыми к мобилизации. Их возможная миссия связана с запланированным соглашением о прекращении огня. Военные эксперты считают, что лондонская администрация рассматривает вариант "миротворческой" операции в регионе.

Издание отмечает, что британский спецназ включает пять секретных подразделений, деятельность которых не подлежит обсуждению в парламенте. Они нередко участвуют в операциях на территориях, где королевство официально не ведет боевых действий. Их задачи могут включать разведку, сбор данных и выполнение "спасательных миссий".

На данный момент официального подтверждения планов по отправке спецназа в зону конфликта не поступало. Однако эксперты не исключают, что лондонская администрация может использовать эту миссию для усиления своего влияния в регионе.

Ранее о планах Лондона накалить обстановку высказался американский эксперт. Париж тоже продолжает настаивать на эскалации ситуации.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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