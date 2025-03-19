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В ночь на 19 марта украинские боевики атаковали объект по перевалке нефти под Краснодаром с помощью "крылатых бойцов". В главном оборонном ведомстве нашей страны обратили особое внимание на то, что удар произошел всего через несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого стороны договорились о прекращении атак на энергоинфраструктуру.
По информации военного ведомства, киевские власти преднамеренно организовали атаку, используя три дрона самолетного типа. Целью удара стал объект, расположенный в станице Кавказской под Краснодаром.
В министерстве выступили со срочным заявлением и сообщили, что этот шаг был направлен на срыв мирных инициатив, предложенных американским президентом. По их мнению, киевские верховоды пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта и сорвать процесс переговоров.
Подразделения ПВО продолжают обеспечивать защиту стратегически важных объектов, чтобы предотвратить новые попытки ударов.
Напомним, в рамках договоренностей не бить по энергообъектам глава нашей страны дал военным приказ прекратить огонь.
Глава нашей страны дал остроумный комментарий
Россия всегда была настроена на мирное урегулирование конфликта