МО РФ: киевский режим провокацией на Кубани срывает мирные инициативы США

ВСУ после разговора Путина и Трампа атаковали энергообъект: срочное заявление МО
Картинка: сгенерировано ИИ
Киев демонстрирует неготовность к урегулированию конфликта

В ночь на 19 марта украинские боевики атаковали объект по перевалке нефти под Краснодаром с помощью "крылатых бойцов". В главном оборонном ведомстве нашей страны обратили особое внимание на то, что удар произошел всего через несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого стороны договорились о прекращении атак на энергоинфраструктуру.

По информации военного ведомства, киевские власти преднамеренно организовали атаку, используя три дрона самолетного типа. Целью удара стал объект, расположенный в станице Кавказской под Краснодаром.

В министерстве выступили со срочным заявлением и сообщили, что этот шаг был направлен на срыв мирных инициатив, предложенных американским президентом. По их мнению, киевские верховоды пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта и сорвать процесс переговоров.

Подразделения ПВО продолжают обеспечивать защиту стратегически важных объектов, чтобы предотвратить новые попытки ударов.

Напомним, в рамках договоренностей не бить по энергообъектам глава нашей страны дал военным приказ прекратить огонь.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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