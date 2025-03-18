Лидеры РФ и США провели содержательную беседу

Глава нашей страны Владимир Путин и новый руководитель Белого дома Дональд Трамп провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили ситуацию на территории украинского государства и возможные пути урегулирования конфликта. Разговор оказался весьма содержательным, и по его итогам российский лидер дал военным команду воздержаться от ударов по энергоинфраструктуре противника в течение 30 дней.

Как сообщили в Кремле, это решение стало ответом на инициативу лидера американцев о взаимном отказе РФ и Незалежной от атак на объекты критической инфраструктуры. В качестве жеста доброй воли российская сторона также передаст киевскому режиму 23 тяжело раненых украинских вояк.

Еще одной важной темой обсуждения стал предстоящий обмен пленными. Наш лидер проинформировал высокопоставленного собеседника, что 19 марта состоится обмен 175 на 175 человек.

Лидеры двух стран высказались за нормализацию двусторонних отношений, подчеркнув необходимость поддержания стабильности в мире. Они подтвердили намерение продолжить совместные усилия по урегулированию украинского кризиса, а также договорились создать экспертные группы, которые займутся разработкой конкретных решений.

По итогам переговоров президенты выразили готовность к дальнейшему диалогу и согласились поддерживать контакт по всем обсужденным вопросам.

К слову, ранее в Польше дали оценку переговорам России и США.