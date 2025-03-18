В США заявили об открытых насмешках Путина над Трампом

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Во время личных переговоров Владимир Путин нередко делал саркастические заявления или позволял себе открытые насмешки над Дональдом Трампом – все эти моменты сглаживали переводчики, не передавая до конца манеру общения российского президента. Об этом рассказала бывший специальный помощник президента США по европейским и российским делам Фиона Хилл, которая знает русский язык и присутствовала на переговорах между лидерами.
По ее словам, после бесед с Путиным Трамп никогда не перечитывал полную расшифровку разговора, в которой как раз обращается внимание на полный подтекст заявлений главы России.
В качестве примера она привела случай, когда американский президент, высказываясь об Израиле, заявил, что никто не делал большего для этой страны, чем он. В ответ Путин сказал, что он "молодец" и Израиль нужно переименовать в его честь. Однако переводчик опустил саркастический подтекст высказывания, и Трамп ответил, что это было бы перебором.
После своего первого президентского срока глава США заявлял, что у него сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным. Российский лидер также отзывается о бизнесмене более уважительно, чем о его предшественнике Джо Байдене.
Ранее стало известно, какие вопросы намерены обсудить лидеры США и России во время телефонного переговора.
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