В США заявили об открытых насмешках Путина над Трампом

В США заявили об открытых насмешках Путина над Трампом
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: The White House from Washington / wikimedia.org
Особенности перевода не дают американцу понимать все тонкости заявлений главы России

Во время личных переговоров Владимир Путин нередко делал саркастические заявления или позволял себе открытые насмешки над Дональдом Трампом – все эти моменты сглаживали переводчики, не передавая до конца манеру общения российского президента. Об этом рассказала бывший специальный помощник президента США по европейским и российским делам Фиона Хилл, которая знает русский язык и присутствовала на переговорах между лидерами.

По ее словам, после бесед с Путиным Трамп никогда не перечитывал полную расшифровку разговора, в которой как раз обращается внимание на полный подтекст заявлений главы России. 

В качестве примера она привела случай, когда американский президент, высказываясь об Израиле, заявил, что никто не делал большего для этой страны, чем он. В ответ Путин сказал, что он "молодец" и Израиль нужно переименовать в его честь. Однако переводчик опустил саркастический подтекст высказывания, и Трамп ответил, что это было бы перебором.

После своего первого президентского срока глава США заявлял, что у него сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным. Российский лидер также отзывается о бизнесмене более уважительно, чем о его предшественнике Джо Байдене.

Ранее стало известно, какие вопросы намерены обсудить лидеры США и России во время телефонного переговора. 

Источник: Лента.ру
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