В США заявили об открытых насмешках Путина над Трампом

Особенности перевода не дают американцу понимать все тонкости заявлений главы России

Во время личных переговоров Владимир Путин нередко делал саркастические заявления или позволял себе открытые насмешки над Дональдом Трампом – все эти моменты сглаживали переводчики, не передавая до конца манеру общения российского президента. Об этом рассказала бывший специальный помощник президента США по европейским и российским делам Фиона Хилл, которая знает русский язык и присутствовала на переговорах между лидерами.

По ее словам, после бесед с Путиным Трамп никогда не перечитывал полную расшифровку разговора, в которой как раз обращается внимание на полный подтекст заявлений главы России.

В качестве примера она привела случай, когда американский президент, высказываясь об Израиле, заявил, что никто не делал большего для этой страны, чем он. В ответ Путин сказал, что он "молодец" и Израиль нужно переименовать в его честь. Однако переводчик опустил саркастический подтекст высказывания, и Трамп ответил, что это было бы перебором.

После своего первого президентского срока глава США заявлял, что у него сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным. Российский лидер также отзывается о бизнесмене более уважительно, чем о его предшественнике Джо Байдене.

Ранее стало известно, какие вопросы намерены обсудить лидеры США и России во время телефонного переговора.