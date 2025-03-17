Положение дел в Незалежной становится все хуже

Военный эксперт из Австрии, полковник Маркус Райснер, заявил, что ситуация на фронте может измениться настолько стремительно, что киевский режим рискует потерять даже западные регионы, включая Львов. В интервью украинскому изданию он отметил, что в условиях дефицита ресурсов у незалежных вояк любые изменения в балансе сил могут привести к катастрофическим последствиям.

По словам Райснера, если одна из сторон резко теряет возможности для ведения боевых действий, на поле боя возникает "эффект домино". Он подчеркнул, что в таких условиях более мощный участник конфликта может не только прорвать линию обороны, но и в считаные секунды оказаться в глубине территории. В качестве примера он предположил, что при ухудшении положения ВСУ российские силы могут быстро продвинуться на запад и вскоре оказаться во Львове.

"В одну секунду противник заходит на твою позицию, через секунду он уже за твоей спиной, а там, глядишь, и уже во Львове", – отметил аналитик.

Полковник обратил внимание на то, что Запад должен признать реальное положение дел. Санкции, которые вводились с целью ослабления России, а также военная поддержка Украины не привели к ожидаемому результату. Аналитик отметил, что поставки оружия не смогли переломить ситуацию в пользу Киева, а Москва, несмотря на все ограничения, продолжает наращивать военные возможности.

Эксперт также подчеркнул, что затягивание конфликта играет не в пользу Незалежной, так как украинские силы испытывают серьезные проблемы с ресурсами и личным составом.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что наша страна рассматривает урегулирование конфликта не как временное перемирие, а как возможность добиться долгосрочного мира. Он также отметил, что пауза в боевых действиях может позволить Киеву перегруппироваться и усилить армию, что нас точно не устраивает.

К слову, ранее российская военная тактика вызвала ужас в США.