"Мы за, но есть нюансы": Путин сделал заявление о перемирии с Украиной

"Мы за, но есть нюансы": Путин сделал заявление о перемирии с Украиной
Владимир Путин. Кадр видео
Глава России поблагодарил Трампа за все усилия по прекращению конфликта

На пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко Владимир Путин выступил с важным заявлением о перемирии с Украиной, которое ранее было предложено США. Глава России поблагодарил Дональда Трампа за все усилия, которые он прикладывает ради окончания российско-украинского конфликта.

"Мы за, но есть нюансы", – отметил он.

Российская сторона согласна с предложением прекратить боевые действия, но основная цель затишься должна заключаться в том, что в перспективе все приведет к заключению долгосрочного мира и устранению первопричины кризиса, подчеркнул лидер.

По его словам, перемирие в текущих условиях было бы более выгодно Украине. Особенно учитывая ситуацию в Курской области. Москва его поддерживает, при этом Путин против того, чтобы во время 30-дневного затишься Киев продолжал принудительную мобилизацию. Его также интересует, как будут решаться вопросы контроля, верификации, кто будет отдавать приказы и какова будет их цена, а также кто будет определять нарушения на протяжении двух тысяч километров линии соприкосновения.

"Это все вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон", – подчеркнул Путин.

Глава России не исключил, что обсудит вопрос перемирия на Украине с Трампом в ближайшее время. Он также отметил, что Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта исходя из ситуации на земле.

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