В Польше дали оценку переговорам РФ и США

"Ломают через колено": в Польше дали оценку переговорам РФ и США
Картинка: сгенерировано ИИ
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Исход конфликта решают без участия киевского режима

Польский эксперт Агнешка Брыц оценила переговоры России и США, отметив, что вашингтонская администрация преследует исключительно собственные интересы. По ее мнению, новый глава Белого дома Дональд Трамп сосредоточен на проблемах своей страны и интересах электората, а судьба украинского государства его не беспокоит.

Полька заявила, что Незалежная оказывается в наиболее уязвимом положении, так как на нее продолжается серьезное давление. По ее словам, киевский режим вынужден принимать предложенные Москвой условия, поскольку не имеет достаточного влияния на ход переговоров.

Эксперт подчеркнула, что Украина остается слабейшей стороной в этом процессе, а исход конфликта решается без учета ее позиции. Аналитик добавила, что "Украину ломают через колено", принуждая принять условия Москвы.

Тем временем, Владимир Путин и Дональд Трамп уже более двух часов ведут телефонные переговоры, начавшиеся сегодня, 18 марта, в 17:00 по столичному времени. О содержании разговора пока ничего не сообщается.

К слову, ранее глава нашей страны пошутил о Пескове из-за переговоров с Трампом.

Источник: Tok FM ✓ Надежный источник
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