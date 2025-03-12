"Классическая разводка": в России отвергли прекращение огня на Украине

"Классическая разводка": в России отвергли прекращение огня на Украине
Фото: соцсети
Москву отговаривают соглашаться на условия Вашингтона и Киева

США ждут ответа от России по поводу 30-дневного перемирия на Украине. Несмотря на то, что официальные власти пока не давали оценку ситуации, российские военкоры, общественники, политологи и представители власти сходятся во мнении, что соглашаться на это не стоит.

Генерал-лейтенант Виктор Соболев уверен, что временное перемирие будет только на руку ВСУ, которые успеют перегруппироваться и перевооружиться. Экс-главком Сухопутных войск РФ Владимир Болдырев считает, что прекращение огня ничего не даст – вопрос нужно решать кардинально, а заявления Киева о готовности пойти на условия США являются попыткой надавить на Россию.

Военный эксперт Борис Рожин и вовсе называет эту схему "классической разводкой". 

"Заключаем 30-дневное перемирие, имитируем переговорный процесс, используем месяц для восстановления ВСУ и новых поставок оружия и боеприпасов, восполняем личный состав потрепанных бригад ВСУ, говорим, что договориться не удалось и возобновляем боевые действия", – говорит он.

Журналисты Александр Коц и Андрей Медведев напомнили, что разговоры о перемирии начинаются всякий раз, когда ВСУ попадают в крайне затруднительную ситуацию с военной точки зрения. Ведущая Ксения Собчак также полагает, что российская сторона не согласится с предложением американцев, а Владимир Путин предложит им свой вариант.

Ранее Зеленский заявил, что если Москва не пойдет на прекращение огня, то Вашингтон может начать действовать с позиции силы.

Источник: НСН
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