Американцы гнули свою линию

Вашингтонские посланники в ходе переговорного процесса в Саудовской Аравии не стали учитывать один из главных запросов со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского о предоставлении гарантий безопасности. На это любопытное обстоятельство обратили внимание аналитики газеты Die Welt.

Журналисты отметили, что незалежные делегаты пытались добиться четких обязательств со стороны американцев, однако в ответ получили лишь обещание, что этот вопрос будет рассмотрен "как можно скорее".

При этом американская сторона дала понять, что будущее соглашение затронет не только вопросы безопасности. США заявили, что в нем также будут обсуждаться разработка полезных ископаемых Незалежной и "компенсация расходов на оказанную помощь". Вероятно, это вызвало обеспокоенность у украинских переговорщиков, так как они надеялись добиться хотя бы каких-то гарантий для республики, а не только обсуждать экономические договоренности.

Несмотря на разногласия, украинцы согласились на предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня. Согласно договоренности, перемирие может быть продлено при условии согласия обеих сторон. Однако перспективы дальнейших переговоров по безопасности остаются неясными.

Ранее глава вашингтонской администрации Дональд Трамп выдвинул жесткий ультиматум Киеву.